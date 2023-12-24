 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak Petrolspor ile Mazıdağı Fosfatspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Petrolspor ile Mazıdağı Fosfatspor Berabere Kaldı

TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Şırnak Petrolspor ile Mazıdağı Fosfatspor arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Her iki takımın da ataklarına rağmen karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

Şırnak Petrolspor ile Mazıdağı Fosfatspor Berabere Kaldı
24.12.2023 - 16:59,
Abone Ol

Şırnak Petrolspor ile grup lideri Mazıdağı Fosfatspor arasında oynan maçta gol sesi çıkmadı.

TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 9. Grup'ta Şırnak Petrolspor, sahasında konuk ettiği grup lideri Mazıdağı Fosfatspor ile golsüz berabere kaldı.

Cizre'de Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan ve yaklaşık 5 bin taraftarın izlediği futbol müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, her iki takımın galibiyet için sergilediği mücadele tribünlerden alkış aldı.

Her iki takımın karşılıklı atakları ile başlayan futbol müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Şırnak Petrol Spor, konuk takım ceza sahası içerisinde geliştirdiği birçok pozisyondan da yararlanamadı. Her iki takımın orta sahada etkili olduğu maçın kalan süresinde gol olmayınca Şırnak Petrol Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla Şırnak Petrol Spor puanını 23'e yükseltirken Mazıdağı Fosfat Spor ise 25 puana yükseldi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Şırnak, Spor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak Petrolspor ile Mazıdağı Fosfatspor Berabere Kaldı - Son Dakika


17:13
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin

Son Dakika
17:13 Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak Petrolspor ile Mazıdağı Fosfatspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement