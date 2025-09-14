Şırnak'ta Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu organizasyonunda Şırnak'ta yapılan Küçükler Bölge Şampiyonası, takım ve ferdi final müsabakaların ardından sona erdi.

Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara, 13 ilden 26 erkek, 24 kız kulübü katıldı.

Yapılan takım ve ferdi final mücadelesinin ardından dereceye giren takımlar ve sporcular belli oldu.

Buna göre, takım müsabakalarında erkeklerde, birinciliği Kayseri Spor AŞ, ikinciliği Gaziantep Gençlikspor, üçüncülüğü de 1955 Batman Belediyespor alırken, kızlarda ise birinciliği Kocasinan Belediyespor, ikinciliği 1955 Batman Belediyespor ve üçüncülüğü de Gaziantep Belediyespor kazandı.

Ferdi müsabakalarda ise erkeklerde birinciliği Muhammed Barış Kalkan, ikinciliği Yusuf Öztekin, üçüncülüğü de Emir Kahraman kazanırken kızlarda ise birinciliği Medine İrem Türkan, ikinciliği Zeynep Kalkan, üçüncülüğü de Elif Fatma Demirci elde etti.

Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ferdi kızlarda birinciliği kazanan Medine İrem Türkan, AA muhabirine, iyi bir turnuva geçirdiğini, şampiyon olacağını ilk günden hissettiğini belirterek, "Hedefime ulaştım ve şampiyon oldum. Turnuvaya iyi hazırlanmıştım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Türkiye Şampiyonası'na katılacağım, orada da şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Erkeklerde birinciliği kazanan Muhammed Barış Kalkan da final müsabakasında çok zorlu rakibini yendiği için mutlu olduğunu belirtti.

İlk iki sette geriye düştüğünü ama sonrasında toparlanarak müsabakayı 3-2 kazandığını dile getiren Kalkan, "Şampiyon olmak güzel bir duygu, çok mutluyum. Türkiye Şampiyonası'nda da birincilliği hedefliyorum." diye konuştu.