Şırnak'ta Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şırnak'ta Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Sona Erdi

14.09.2025 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükler Bölge Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar ve sporcular belirlendi. Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu organizasyonunda Şırnak'ta yapılan Küçükler Bölge Şampiyonası, takım ve ferdi final müsabakaların ardından sona erdi.

Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara, 13 ilden 26 erkek, 24 kız kulübü katıldı.

Yapılan takım ve ferdi final mücadelesinin ardından dereceye giren takımlar ve sporcular belli oldu.

Buna göre, takım müsabakalarında erkeklerde, birinciliği Kayseri Spor AŞ, ikinciliği Gaziantep Gençlikspor, üçüncülüğü de 1955 Batman Belediyespor alırken, kızlarda ise birinciliği Kocasinan Belediyespor, ikinciliği 1955 Batman Belediyespor ve üçüncülüğü de Gaziantep Belediyespor kazandı.

Ferdi müsabakalarda ise erkeklerde birinciliği Muhammed Barış Kalkan, ikinciliği Yusuf Öztekin, üçüncülüğü de Emir Kahraman kazanırken kızlarda ise birinciliği Medine İrem Türkan, ikinciliği Zeynep Kalkan, üçüncülüğü de Elif Fatma Demirci elde etti.

Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ferdi kızlarda birinciliği kazanan Medine İrem Türkan, AA muhabirine, iyi bir turnuva geçirdiğini, şampiyon olacağını ilk günden hissettiğini belirterek, "Hedefime ulaştım ve şampiyon oldum. Turnuvaya iyi hazırlanmıştım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Türkiye Şampiyonası'na katılacağım, orada da şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Erkeklerde birinciliği kazanan Muhammed Barış Kalkan da final müsabakasında çok zorlu rakibini yendiği için mutlu olduğunu belirtti.

İlk iki sette geriye düştüğünü ama sonrasında toparlanarak müsabakayı 3-2 kazandığını dile getiren Kalkan, "Şampiyon olmak güzel bir duygu, çok mutluyum. Türkiye Şampiyonası'nda da birincilliği hedefliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Olaylar, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ta Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 16:35:08. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.