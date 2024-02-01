Şırnak\'ta terör operasyonunda ayağını kaybeden gazi basketbol ile hayata tutundu

Şırnak'ta 12 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sol ayağını kaybeden gazi Mustafa Amaç, 6 yıl önce başladığı basketbol ile hayata tutunmayı başardı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye spor'un 32 yaşındaki oyuncusu Mustafa Amaç'ın, 2012 yılında vatani görevini yaptığı Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda mayına basması sonucu sol ayağı koptu.
Yaklaşık 4 yıl GATA'da tedavi gören Amaç, o dönem tekerlekli sandalye ile tanıştı. Tedavisinin ardından Gaziantep'teki evine dönen Amaç, bir süre sonra Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda antrenmanlara başladı.
Yaklaşık 6 yıl Gaziantep ekibinde basketbol oynayan Amaç, bu sezon Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımına transfer oldu.
Mustafa Amaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GATA'daki tedavisi sırasında TSK'nın tekerlekli sandalye takımını görüp bu spora ilgi duymaya başladığını söyledi.
Tedavi sürecinin uzadığını ve sıkıntılı bir süreç geçirdiğini ifade eden Amaç, şöyle konuştu:
"Normalde bir insan mayına basınca 6-7 ayda düzelir protez takılıp ayağa kalkar. Bende bayağı bir sıkıntı vardı. Yaklaşık 4 sene hastaneye gittim geldim. O süreç içerisinde psikolojim gerçekten çok bozuldu. Evdekiler dahil kimseyle konuşmak istemiyordum. Tek başıma yemek yiyordum, kimseyi yanımda istemiyordum. Annemi, babamı, kardeşlerimi bile görmek istemiyordum, o derece benim psikolojim bozuktu yani. Bu spora başladıktan sonra biraz daha kendimi buldum, öz güvenim geldi, insanlarla sohbet edip daha iyi oldum. Engelliler spor yapsın, evde oturmasın. Bu spor gerçekten bana çok şey kattı, öz güvenim arttı. Bu spordan sonra evlendim ve 2 tane çocuğum var şu anda. Diğer insanlar gibi gülüyorum, eğleniyorum. Hani hiç kendimde bir eksiklik görmüyorum. Bu sporu yapmaya karar verdiğimde başarılı olmak istiyordum. Milli takım formasını giyerek ülkeme de bir katkım olsun istedim, bunlarla yola çıktım ben. Bunun için çok çalışıyorum ve çalışmaya da devam ediyorum. Diğer arkadaşlara göre biraz geç başladım bu spora ama buna rağmen Süper Lig takımında oynuyorum. İnşallah ileride milli takımda oynamak da bana nasip olur."
"Sporla hayata tutunan, sporla mutlu olan bir arkadaşımız"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım ise sezon başında takıma kattıkları Mustafa'nın kalitesini bildiklerini bir sporcu olduğunu söyledi.
Kendi takımlarına uygun bir oyuncu olduğu için Mustafa'yı transfer ettiklerini aktaran Yıldırım, "Mustafa şu an itibarıyla Türkiye'de başarısı azımsanmayacak sporculardan biri. Takımımızda olmasından dolayı hem biz mutluyuz hem kendisi mutlu. Mustafa başarılı bir sporcu. Tabi geçmişte talihsiz bir olay başına gelmiş ve şu anda gazi durumda. Şimdi sporla hayata tutunan, sporla mutlu olan bir arkadaşımız." diye konuştu.
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