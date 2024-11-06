Şırnak'ta Yapay Zeka ile Yetenek Taraması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şırnak'ta Yapay Zeka ile Yetenek Taraması

YAFA, Şırnak'taki çocuklara yapay zeka ile yetenek taraması ve spor malzemesi desteği sunuyor.

06.11.2024 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Şırnaklı çocuklara yapay zeka ile yetenek taraması

ŞIRNAK - Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA), gerçekleştirdiği yetenek taraması ve spor malzemesi desteğiyle Şırnak'taki çocuklara umut oldu.

Şırnak yetenek keşfi taramasında çocuklar, organizasyon boyunca hem oynayacak hem eğlenecek hem de yetenekleri keşfedilecek. Şırnak merkez ve ilçelerinde spora başlama 7-12 yaş arası çocukların bilimsel yöntemlerle keşfetmeyi amaçlayan YAFA, yapay zeka destekli bir tarama gerçekleştirdi. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan çocuklar, keşfedilmeyi bekliyor. Yetenek taraması, Şırnak Şehir Stadyumu'nda başlatıldı.

YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, güzel bir organizasyon için Şırnak'ta olduklarını söyledi. Özcan, "Mesele çocuklarımız oldu mu her şey güzel oluyor. Malum artık dünya değişiyor. Futbolda değişiyor. Futbolda adam kayırmayı ortadan kaldırma adına, Yapay Zeka Fikir Akademisi olarak önce veri çalışması yapacağız. Biz Şırnak, ilçeleri, köyleri, yaptığımız çalışmalar ile çocuklarımız arasında klasik seçme yaptık. Çocuklarımıza spor malzemesi desteğinde bulunduk. Buranın potansiyel bir genç nüfusu çok fazladır. Bu çocuk nüfusu da çok yeteneklidir. Buranın çocukları her şeye ulaşımda sıkıntı çekiyorlar. Burayı çok önemsiyoruz. Buranın çocukları 2018 yılında İspanya'da şampiyon oldu. Bu çocuklar yetenekli olduklarını kanıtladılar. Çocuklarımızın oynarken mutlu olmasını istiyoruz. Bunu başarırsak, daha sonra milli takım Riva Tesisleri'nde ağırlayıp, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarımızla hazırlık maçı yaptırıp, belki daha sonra bir yurt dışı organizasyonu olur" dedi.

Yetenek taramasına katılan Emracan Yürük ise, "Bizi tarama ve seçme için davet ettiler. Yüzlerce kişi arasından seçildik. Hala antrenmanlarımız devam ediyor. Bize spor malzemesi desteğinde bulundular. Güzel bir geleceğimin olmasını istiyorum. Milli takımda oynamak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Şırnak, Eğitim, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ta Yapay Zeka ile Yetenek Taraması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Yapay Zeka ile Yetenek Taraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.