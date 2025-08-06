Şişli\'de Yaz Spor Okulu Başladı

ŞİŞLİ Belediyesi, 6-14 yaş arası çocukların fiziksel gelişimini desteklemek, sosyal becerilerini artırmak ve yaz aylarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı Yaz Spor Okulu'nda etkinliklerine devam ediyor.

Şişli'de çocuklara yönelik olarak gerçekleşen Yaz Spor Okulu'nda, futboldan basketbola, güreşten tekvandoya, jimnastikten voleybola kadar birçok branşta eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerle çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Program kapsamında Yaz Okulu'nda dersler pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler, Şişli'nin Yayla Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Tesis, yaz boyunca çocukların sporla dolu bir tatil geçirmelerine ev sahipliği yapacak.

GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARI YETİŞİYOR

Şişli Belediyesi, Yaz Spor Okulu projesiyle çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra geleceğin sporcularını da yetiştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak sunulan bu proje sayesinde her çocuk spora erişim imkanına sahip oluyor.

FULYA YÜZME HAVUZU'NDA YAZ DÖNEMİ HEYECANI

Öte yandan Fulya Yüzme Havuzunda da çocuklara, özel gereksinimli bireylere ve yetişkinlere yönelik yaz dönemi yüzme eğitimleri 23 Haziran'dan bu yana aralıksız sürüyor