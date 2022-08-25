Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Son Dakika
Üye Girişi

Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

25.08.2022 19:42

Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç temsilcisi Örebro'ya 10-3 mağlup oldu.

Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç temsilcisi Örebro'ya 10-3 mağlup oldu.

İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya üstün başlayan Örebro ilk yarıyı 5-2 üstün bitirdi.

Oyun hakimiyetini ikinci yarıda da sürdüren İsveç temsilcisi salondan 10-3 üstünlükle ayrıldı. Şişlispor'un golleri Talha Can Vardar, Mehmet Yiğit ve Sadettin Çamcı'dan geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Gürcistan'ın Georgians Tbilisi takımı, Almanya ekibi Stuttgarter Futsal 2020'yi 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından F Grubu'nda ikide iki yapan Örebro 6 puanla lider, Georgians Tbilisi gol üstünlüğüyle 3 puanla ikinci, aynı puana sahip Stuttgarter Futsal 2020 üçüncü, henüz puanı bulunmayan Şişlispor ise son sırada yer alıyor.

Turnuvada üçüncü gün programı

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Şişlispor, 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Gürcistan ekibi Georgians Tbilisi ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer mücadelede ise İsveç ekibi Örebro ile Almanya temsilcisi Stuttgarter Futsal 2020 saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Tek devre lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele ediyor. Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı elde edecek.

YORUMLAR
500
SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik Malmö, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Malmö, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:44:14. #1.11#
SON DAKİKA: Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement