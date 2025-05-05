Sivas Belediye Başkanı'ndan Taraftarlara Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi - Son Dakika
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Sivas Belediye Başkanı'ndan Taraftarlara Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Sivas Belediye Başkanı\'ndan Taraftarlara Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, pazar günü oynanacak Sivasspor-Bodrum FK maçına gitmek isteyen taraftarlar için toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı. Uzun, taraftarları maça davet ederek, destek vermelerinin önemine vurgu yaptı.

05.05.2025 16:21  Güncelleme: 16:23
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Pazar günü oynanacak Sivasspor- Bodrum FK maçına gitmek isteyen taraftarlara toplu taşımanın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, pazar günü oynanacak olan Sivasspor-Bodrum FK maçı öncesi Yiğidolar'ı mutlu edecek açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulübe daha önce yaptığı maddi ve manevi desteklerle dikkat çeken Başkan Uzun, Sivasspor için final niteliği taşıyan maçta da takıma destek olacağını söyledi.

Uzun, "Pazar günü belki de süper lig tarihimizin en kritik maçlarından birisine çıkacağız. Bu maçta takımımıza her zamankinden daha fazla destek olmamız gerekiyor. Biz belediye olarak, bundan önce olduğu gibi bu maç öncesinde elimizden gelen her türlü desteği yapacağız. Maç günü taraftarlarımı stadyuma götürüp getirmek için toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak Yiğidoların hizmetinde olacak. Sivas'ı ve Sivasspor'u seven herkesi bu maça davet ediyorum. Takımımıza 90 dakika destek olup, inşallah hep birlikte mutlu şekilde stadyumdan ayrılırız" dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun, ihtiyaç duyulması halinde taraftarlar için bilet desteği vereceklerini de sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas Belediye Başkanı'ndan Taraftarlara Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi - Son Dakika

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