Sivas Belediyespor, Şanlıurfa maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivas Belediyespor, Şanlıurfa maçına hazırlanıyor

02.09.2022 20:31
Sivas Belediyespor, Şanlıurfa maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, ligin 2. haftasında sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivas Belediyespor, ligin 2. haftasında sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde akşam saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra çift kale maçla günü tamamladı.

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve As Başkan Cem Yılmaz, takımın yaptığı antrenmanını izledi. Sivas Belediyespor yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Şanlıurfaspor 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Şanlıurfaspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Şanlıurfa maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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