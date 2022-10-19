Sivas spor haberi: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek TSYD Sivas Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Sivas spor haberi: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek TSYD Sivas Şubesi'ni ziyaret etti

19.10.2022 16:46
Sivas spor haberi: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek TSYD Sivas Şubesi'ni ziyaret etti

Sivas habere göre Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'ni ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'ni ziyaret etti. Vali Şimşek, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetimiyle bir araya gelirken, TSYD'nin çalışmalarından övgüyle söz etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i kabul etti. TSYD Sivas Şubesi'ni ziyaret eden Vali Şimşek, Başkan Ali Yavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TSYD'nin çalışmalarından övgüyle bahseden Vali Şimşek, "TSYD Sivas Şubesi'nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Sivas Valiliği olarak şube tarafından hayata geçirilecek olan, sosyal sorumluluk projeleri ve spor ve sporcuya yönelik çalışmaların yayında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan'ın da yer aldığı ziyarette Şube Başkanı Ali Yavuz, ziyaret anısına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e hediye verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Sivas spor haberi: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek TSYD Sivas Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas spor haberi: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek TSYD Sivas Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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