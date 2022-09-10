TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Somaspor, kötü gidişatı Sivas Belediyespor karşısında da durduramadı. Evinde rakibini konuk eden Ege ekibi, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Can'ın golüyle öne geçti ancak konuk takım 90+7'nci dakikada Barış'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivas spor haberleri | Sivas Belediyespor: 1-1 - Son Dakika

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