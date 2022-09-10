Sivas spor haberleri | Sivas Belediyespor: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas spor haberleri | Sivas Belediyespor: 1-1

10.09.2022 18:49
Sivas spor haberleri | Sivas Belediyespor: 1-1

Sivas gelişmesine göre STAT: AtatürkHAKEMLER: Batuhan Kolak, Kadir Akıllı, Kerem İlitangilSOMASPOR: Muharrem Tunay - Yavuzhan, Kadir, Murat (Dk. 87 Eray), Oğuzhan, Can (Dk. 75 Yusuf Türk), Yusuf Tursun (Dk. 72 Erdem), Mustafa, Emrecan (Dk. 46 Yılmaz), Berkay (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Kadir Akıllı, Kerem İlitangilSOMASPOR: Muharrem Tunay - Yavuzhan, Kadir, Murat (Dk. 87 Eray), Oğuzhan, Can (Dk. 75 Yusuf Türk), Yusuf Tursun (Dk. 72 Erdem), Mustafa, Emrecan (Dk. 46 Yılmaz), Berkay (Dk. 71 Emre), KenanSİVAS BELEDİYESPOR: Taha - Gökhan, Uğur, Halil İbrahim (Dk. 59 Ömer), Arda, Celal Emir (Dk. 59 Barış), Semih (Dk. 59 Emre Bayram), Emre Adiloğlu (Dk. 82 Egehan), Ozan, Gökhan Berkay (Dk. 29 Ahmet), TarıkGOLLER: Dk. 68 Can (Somaspor), Dk. 90+7 Barış (Sivas Belediyespor)SARI KARTLAR: Oğuzhan (Somaspor), Uğur (Sivas Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Somaspor, kötü gidişatı Sivas Belediyespor karşısında da durduramadı. Evinde rakibini konuk eden Ege ekibi, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Can'ın golüyle öne geçti ancak konuk takım 90+7'nci dakikada Barış'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


- Soma
YORUMLAR
500
AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas spor haberleri | Sivas Belediyespor: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Sigara içerken otomobili yaktı! Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu
18:26 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git
18:05 Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı
18:02 Şehitlikte video çekerek toplu mezar kazıldığını öne süren kişi yakalandı
17:45 İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi
17:39 Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri
17:19 AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 18:54:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas spor haberleri | Sivas Belediyespor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement