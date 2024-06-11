Spor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Anadolu Yıldızları Karate İl Seçmesi Müsabakaları" düzenlendi.

4 Eylül Spor Vadisi Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen karate maçları kata ve kumite kategorisinde yapıldı. Maçlara yaklaşık 70 sporcu katılım sağladı.

Kız ve erkek sporcuların ortaya koydukları performanslar da izleyenlerin beğenisini topladı. İl seçme müsabakalarında Sivas bölgesi uluslararası, ulusal ve il karate hakemleri görevler yaptı. Seçmelerde başarılı olan kız ve erkek sporcular Sivas'ı, gruplarda oynanacak müsabakalarda temsil edecek.

Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, maçlara katılan sporcuları tebrik etti. - SİVAS