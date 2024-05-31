Sivas\'ta düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı

Spor

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, 400 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 32 ilden, 400 sporcu katılım sağlıyor. Yaş Grupları 2. Etap büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisinde, 1. Etap ise büyükler ve gençler kategorisinde yapılıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik'in katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik katılımcılara başarılar diledi.

Heyecan dolu şampiyona 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek. - SİVAS