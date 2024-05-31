Sivas'ta düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas'ta düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı

Sivas\'ta düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, 400 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve 32 ilin sporcuları yarışıyor. Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşmalar yapıldı ve başarılar dileyenler oldu. Şampiyona 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

31.05.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, 400 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 32 ilden, 400 sporcu katılım sağlıyor. Yaş Grupları 2. Etap büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisinde, 1. Etap ise büyükler ve gençler kategorisinde yapılıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik'in katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik katılımcılara başarılar diledi.

Heyecan dolu şampiyona 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Taha Akgül, Türkiye, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement