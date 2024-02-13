Sivas\'ta Genç Kızlar Voleybol Şampiyonu İl Özel İdare Spor Kulübü

Spor

Sivas'ta düzenlenen "Kulüpler arası genç kızlar voleybol" müsabakaları sonucunda İl Özel İdare Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Kulüpler arası genç kızlar voleybol" müsabakaları sona erdi. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen heyecan dolu voleybol maçlarına Sivas'tan ve Zara'dan takımlar katılarak kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda İl Özel İdare Spor Kulübü şampiyon olarak kupayı havaya kaldırdı. Maçlarda Çimento Spor Kulübü ikinci, Yurdum Spor Kulübü üçüncü ve Sivas Belediye Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Ödülleri Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin, İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Bekir Gemici, antrenörler ve hakemler takdim etti. - SİVAS