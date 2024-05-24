Sivas\'ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütçüleri saygı uçuşu gerçekleştirdi

Spor

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas'taki yamaç paraşütçüleri saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sivas'ta düzenlenen Yamaç Paraşütü saygı uçuşu, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Törenin en etkileyici anlarından biri, yamaç paraşütçülerinin Türk bayrağı eşliğinde gökyüzünde sergilediği uçuş oldu. Muhteşem gösteri, katılımcılardan büyük alkış alırken ilgiyle izlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yamaç paraşütüne katılan sporcuları sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ederek, "Bu anlamlı etkinlikte, bir yamaç paraşütçümüz, üzerinde dev bir şekilde ay yıldızlı bayrağımızın resmi bulunan özel paraşütüyle uçarken, " Türkiye'nin Gücü Gençliği" sloganıyla gökyüzünde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, etkileyici ve unutulmaz bir mesaj verdi" dedi. - SİVAS