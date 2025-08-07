Sivas\'ta Halter Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası Başladı

Sivas'ta başlayan Halter Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Halter Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Halter Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası başladı. 4 Eylül Spor Salonu'nda devam eden şampiyonaya 35 ilden yaklaşık 400 sporcu katılım sağladı. Bu kapsamda dün başlayan şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Dinçer, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Dinçer, sporculara başarılar dileyerek Sivas'ın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından ikinci gün maçlarında dereceye girenlere il protokolü tarafından ödül takdim edildi.

Şampiyona, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek. - SİVAS