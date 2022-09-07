Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar

07.09.2022 12:17
Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar

Sivas'ta minik kızlar muaythai ve kick boks ile hem spor yapıyor hem de küçük yaşlarında savunmayı öğreniyorlar.

Sivas'ta minik kızlar muaythai ve kick boks ile hem spor yapıyor hem de küçük yaşlarında savunmayı öğreniyorlar.

Kadına yönelik şiddetin arttığı günümüzde Sivas'ta minik kız çocukları, savunma öğrenmek için küçük yaşlarda muaythai ve Kick boks öğreniyor. Bu spor dallarıyla hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de spor yapıyorlar.

Muaythai ve kick boks antrenörü Ekrem Arıs, bu sporları 7'den 70'e herkesin yapabileceğini belirtip, insanların en az kendini koruyabilecek kadar savunma sporları öğrenmesi gerektiğini söyledi.

"Kendilerini savunmayı öğretiyoruz"

İnsanların kendini koruyacak seviyede savunma sporu öğrenmesi gerektiğini belirten antrenör Ekrem Arıs, "Muaythai ve kick boksun, çok zor ve çok basit bölümleri var. Biz burada daha çok saldırı, savunma, tekme, yumruk atma gibi oyun tarzında çalışmalarla bu sporu aşılamaya ve ısındırmaya çalışıyoruz. Minik kız çocuklarımız bu yaşlarda bu branşı öğrenirlerse ileride her ortamda kendilerini rahat bir şekilde savunabilirler. Herkesin yapması gereken bir spor. Kişinin en az kendini koruyabilecek seviyede kick boks ve muaythai öğrenmesi gerekiyor. 10-11 yaş grubundaki kız çocuklarımız bu sporu çok severek yapıyorlar. Burada eğlenceli bir şekilde çalışıyoruz. Beraberinde çocuğun kendine güveni geliyor. Karşıdan bir saldırı olduğu zaman savunma yapmayı öğreniyor. Bütün saldırılara karşı bunları kız çocuklarına öğretiyoruz. Muaythai 7'den 70'e kadar herkesin yapabileceği bir spor" dedi.

"Ailem gelmemi çok istedi"

9 yaşında ki Fatma Tanlı, "Ailem için bir coşku oluyor. Ailem gelmemi çok istedi. Onlar için sevinç oluyor. Ben de kendi kendimi savunmak için buraya geliyorum" derken, 9 yaşındaki Ceylin Gültepe ise bu sporun kendine güç ve güven verdiğini belirtip, "Bu sporu başarmak için yapıyorum. Bana bu sporu yapmak güç ve güven veriyor. Kendimi güçlendirip büyük bir kick boksçu olmak istiyorum. Bu sporu yaparken çok keyif alıyorum. Ailem beni hep destekliyor. Bu sporu kendimi savunmak için de yapıyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

YORUMLAR
500
Damperi açık unutulan tır, OHTS direğine çarptıktan sonra yan yattı Damperi açık unutulan tır, OHTS direğine çarptıktan sonra yan yattı Sivas'ta damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi Sivas'ta damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi
Kaynak: İHA

Kick Boks, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement