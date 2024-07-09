Sivas\'ta Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Başladı

Spor

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Sıla Medine Kavurat' Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 4 bin sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan 'Sıla Medine Kavurat' Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası' başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 76 ilden, 771 kulüp ve 4 bin sporcu katılım sağlıyor. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda dereceye girmek için ter dökecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi 13 Temmuz Cumartesi günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 14 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Şampiyona sonunda dereceye giren ekiplere ödül takdim edilecek. - SİVAS