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Sivas'ta Okullar Arası Güreş İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Okullar Arası Güreş İl Birinciliği Tamamlandı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar arası güreş serbest-grekoremen yıldızlar il birinciliği' müsabakaları sona erdi. 36 okuldan 137 sporcu, dereceye girebilmek için ter döktü. Ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi.

Sivas\'ta Okullar Arası Güreş İl Birinciliği Tamamlandı
20.12.2023 - 15:08,
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Sivas'ta düzenlenen "Okullar arası güreş serbest-grekoremen yıldızlar il birinciliği" müsabakaları tamamlandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası güreş serbest-grekoremen yıldızlar il birinciliği" müsabakaları sona erdi. Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarına 36 okuldan 137 sporcu katılım sağlayarak dereceye girebilmek için ter döktü. İl birinciliği müsabakalarını yakından takip eden Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise sporculara başarılar diledi. Maçlar sonunda dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, antrenörler ve veliler takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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