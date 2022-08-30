Zafer Bayramı'nı havada kutladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Bayramı'nı havada kutladılar

30.08.2022 15:43
Zafer Bayramı'nı havada kutladılar

Sivas'ta paraşütçüler Zafer Bayram'ının 100'üncü yıl dönümünü gökyüzünde bayrak açarak kutladı.

Sivas'ta paraşütçüler Zafer Bayram'ının 100'üncü yıl dönümünü gökyüzünde bayrak açarak kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da coşkuyla kutlandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi. Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı'nı paraşütle atlayarak havada kutladı. Türk Bayrağı açan sporcular renkli görüntülere sahne oldu. - SİVAS

YORUMLAR
500
19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta yapılacak 19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta yapılacak Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi
Kaynak: İHA

Zafer Bayram, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Bayramı'nı havada kutladılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
15:33 Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza
15:21 Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
15:10 Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Batılı güçlere meydan okudu: Ambargo sopası sallayanlar, biz yoldan dönmedikçe kazanamayacak
14:46 Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
14:42 Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:59 Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 15:43:41. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Bayramı'nı havada kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement