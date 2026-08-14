Sivas'ta Spor Yatırımları Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Spor Yatırımları Konuşuldu

Sivas\'ta Spor Yatırımları Konuşuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ertem, TSYD'yi ziyaret ederek Sivas'ın spor projelerini anlattı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve beraberindeki şube müdürleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'ni ziyaret ederek kent sporu ve yapılan yatırımlar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyarette, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ateş, Göktürk Fırat ve Oğuzhan Sarzep de hazır bulundu.

Görüşmede göreve başladığı günden itibaren hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas'ın bir spor şehri olması yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Ertem, tesisleşmeden altyapıya, gençlik faaliyetlerinden ulusal organizasyonlara kadar Sivas sporunu yukarılara taşımak adına ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise derneğin Türkiye genelindeki mevcut çalışmaları ve hedefleri hakkında paylaşımlarda bulundu. Spor medyasının, spora yapılan yatırımların kamuoyuna aktarılmasındaki önemine değinen Çağlayan, İl Müdürü Ertem ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Gençlik, Sivas, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Spor Yatırımları Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

14:53
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık TFF’ye bildirildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
14:09
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 15:14:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivas'ta Spor Yatırımları Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.