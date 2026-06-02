Sivaslı Judocular Balkan Şampiyonası\'na Hazır

Sivaslı judocular, 5-7 Haziran tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Avrupa Balkan Judo Şampiyonası'nda milli forma ile tatamiye çıkacak.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Sivaslı judocular da yer alıyor. Şampiyonada 57 kiloda Belinay Kavak, 55 kiloda Yusuf Emir Yanık ve 73 kiloda Yiğitalp Çakır madalya mücadelesi verecek.

Sivas Judo Antrenörü Fatih Akşin ise, Kuzey Makedonya'ya hareket edeceklerini belirterek, sporcuların uzun süredir bu organizasyona hazırlandığını söyledi. Akşin, "Minikler Balkan Şampiyonası için Kuzey Makedonya'ya gidiyoruz. Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek" dedi. - SİVAS