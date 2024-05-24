Sivas'ı temsilen katılan sporcu Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Sivas'ı temsilen katılan sporcu Türkiye ikincisi oldu

Sivas\'ı temsilen katılan sporcu Türkiye ikincisi oldu

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde Sivas'ı temsil eden sporcu Devran Yanardağ, kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcuyu tebrik ederek başarısının ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

24.05.2024 11:16
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Sinop'ta gerçekleştirilen "Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Birinciliğine" Sivas'ı temsilen katılan sporcu Devran Yanardağ, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Sinop'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Birinciliği sona erdi. Turnuvada birçok yetenekli sporcu kıyasıya mücadele ederken, dereceye girebilmek için ter döktü.

Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan sporcu Devran Yanardağ ise sergilediği üstün performans ve disipliniyle dikkat çekti. Genç sporcu kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, genç sporcuyu tebrik ederek, "Devran Yanardağ'ın elde ettiği bu başarı, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcumuzun gösterdiği azim ve kararlılık, diğer genç sporcularımıza da ilham olacaktır. Devran ve diğer genç sporcuların her zaman yanındayız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas'ı temsilen katılan sporcu Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

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