Sivaslı sporcular Avrupa Şampiyonası\'nda derece yaptı

İstanbul'da yapılan "Geleneksel Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'na" katılan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları derece yaparak gurur kaynağı oldu.

İstanbul'da "Geleneksel Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası" düzenlendi. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen 8 sporcu ile katılan ekip, 15 madalyayı Türkiye'ye ve Sivas'a kazandırmayı başardı. Sivaslı sporcular 5 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Avrupa ikinciliği ve 6 Avrupa üçüncülüğü elde ederek adlarından söz ettirdi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Muhammet Can Kama: Geleneksel Nanquan dalında 1.lik, Geleneksel Nandao dalında 1.lik, Ahmet Berra Demir: Nanquan dalında 1.lik, Nangun dalında 3.lük, Yasemin Şeker: Geleneksel Nanquan dalında 2.lik, Geleneksel Nandao dalında 1.lik, Aysima Becit: Ditangquan dalında 2.lik, Shaolin Jian dalında 1.lik, Beytullah Urhan: 48 kilo Lıght Sanda dalında 2.lik, İlayda Emen: Kartal dalında 3.lük, Shaolin dao dalında 2.lik, Elif Erva Yıldız: Chaquan dalında 3.lük, Shaolin qiang dalında 3.lük ve Aleyna Başar: Shaolin Quan dalında 3.lük, Shaolin gun dalında 3.lük dereceleri elde etti. - SİVAS