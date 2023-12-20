 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivaslı sporcular Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivaslı sporcular Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptı

İstanbul'da düzenlenen Geleneksel Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'na katılan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, 15 madalya kazanarak Türkiye'ye ve Sivas'a gurur yaşattı.

Sivaslı sporcular Avrupa Şampiyonası\'nda derece yaptı
20.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:15
Abone Ol

İstanbul'da yapılan "Geleneksel Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'na" katılan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları derece yaparak gurur kaynağı oldu.

İstanbul'da "Geleneksel Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası" düzenlendi. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen 8 sporcu ile katılan ekip, 15 madalyayı Türkiye'ye ve Sivas'a kazandırmayı başardı. Sivaslı sporcular 5 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Avrupa ikinciliği ve 6 Avrupa üçüncülüğü elde ederek adlarından söz ettirdi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Muhammet Can Kama: Geleneksel Nanquan dalında 1.lik, Geleneksel Nandao dalında 1.lik, Ahmet Berra Demir: Nanquan dalında 1.lik, Nangun dalında 3.lük, Yasemin Şeker: Geleneksel Nanquan dalında 2.lik, Geleneksel Nandao dalında 1.lik, Aysima Becit: Ditangquan dalında 2.lik, Shaolin Jian dalında 1.lik, Beytullah Urhan: 48 kilo Lıght Sanda dalında 2.lik, İlayda Emen: Kartal dalında 3.lük, Shaolin dao dalında 2.lik, Elif Erva Yıldız: Chaquan dalında 3.lük, Shaolin qiang dalında 3.lük ve Aleyna Başar: Shaolin Quan dalında 3.lük, Shaolin gun dalında 3.lük dereceleri elde etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gençlik, Sivas, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivaslı sporcular Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptı - Son Dakika


16:38
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık

Son Dakika
16:38 İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:19 Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sivaslı sporcular Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement