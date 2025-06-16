Sivaslı Sporcular Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivaslı Sporcular Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

16.06.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan 5 Sivaslı sporcu, Bulgaristan'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bilekleri bükülmeyen Sivas'tan 5 sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kayseri'de 8-12 Nisan'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan 5 milli sporcu, Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular Ebrar Şura Gül, Ceyhan Ağbal, Tuğrulhan Akbaş, Gülçin Savun ve Ömer Korkmaz, şampiyonada madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kadınlar da yapabilir"

Merkez Kız İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ebrar Şura Gül, AA muhabirine, 65 kilo sol kolda Türkiye şampiyonu olarak 10-23 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını söyledi.

Bilek güreşine bu yıl başladığını ifade eden Ebrar Şura, antrenörü sayesinde çok güzel bir başarı elde ederek buralara kadar geldiğini belirtti.

Antrenmanlarının çok verimli geçtiğini anlatan Ebrar Şura, "Bu spora başlamama babam vesile oldu. Gücümü fark etti, bu spora beni yazdırdı. Sporun kadın, erkek ayrımı yoktur. Kadınlar da yapabilir. Yapmak isteyen bütün kadınları bekliyoruz. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. İstiklal Marşı'mızı okutmak, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Kolay olmayacak ama en iyisini yapacağım." diye konuştu.

"Amacımız birinci olmak"

Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğrulhan Akbaş ise 60 kilo sağ kolda Türkiye şampiyonu ve 2023 Avrupa üçüncüsü olduğunu söyledi.

Kayseri'de düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Tuğrulhan, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz beni Dünya Şampiyonası'na götürmeye layık gördü. Amacım Dünya Şampiyonası'na gidip en iyi şekilde ülkemi temsil etmek. Haftanın 4 günü salona gelerek antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Elimizden geldiği kadar çalışmaya gayret ediyoruz. İnşallah çalışmaların meyvesini Dünya Şampiyonası'nda toplayıp, ülkemize geri döneceğiz. Sivas'tan gidecek ekiple Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Amacımız birinci olmak, bunun için iyi çalışıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnşallah istediklerimize kavuşacağız."

"Çok iddialıyız"

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda farklı sıkletlerde 5 sporcu ile Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıklarını ifade etti.

Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Sporcularımızla 5 altın madalyayı Sivas'a ve ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Kadınların da bu sporu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu sporu, sağlıklı olan her bireyin yapmasını öneriyorum. Çalışmalarımızı hiç aksatmadan sürdürüyoruz. Antrenmanlarımız öncekine göre daha hızlı ve yoğun geçiyor. Şampiyonaya son bir hafta kalana kadar çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz. İnşallah 5 sporcumuzun hepsiyle madalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Çok iddialıyız. Çalışmalarımızın, emeğimizin, gayretimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Bulgaristan, Türkiye, Kayseri, Yaşam, Eylül, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivaslı Sporcular Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3 Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
18:22
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
18:19
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
18:00
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
17:58
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
17:36
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması
Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
17:22
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 13:02:53. #7.13#
SON DAKİKA: Sivaslı Sporcular Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.