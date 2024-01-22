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İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular başarılı oldu - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular başarılı oldu

İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular Nisanur Sena Uzun ve Yusuf Talha Toprak, U20 kategorisinde elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Nisanur Sena Uzun yüksek atlama branşında Türkiye ikincisi olurken, Yusuf Talha Toprak bin 500 metre branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

İstanbul\'da düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası\'nda Sivaslı sporcular başarılı oldu
22.01.2024 - 14:44,
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İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular kente 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü.

İstanbul'da düzenlenen "Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Nisanur Sena Uzun ve Yusuf Talha Toprak, U20 kategorisinde elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Yüksek Atlama branşında mücadele eden Nisanur Sena Uzun, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Bin 500 metre branşında ise Yusuf Talha Toprak, Türkiye üçüncüsü olarak sporseverleri gururlandırdı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular başarılı oldu - Son Dakika
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