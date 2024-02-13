Sivaslı sporcular Nevşehir'de altın madalyalar kazandı - Son Dakika
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Sivaslı sporcular Nevşehir'de altın madalyalar kazandı

Sivaslı sporcular Nevşehir\'de altın madalyalar kazandı

Nevşehir'de düzenlenen 'Yıldızlar judo grup müsabakaları'na katılan Sivaslı sporcular, 6 altın madalya kazandı. Milana Aktaş, Uğur Efe Yılmaz, Oğuzhan Kulaksız, Fatıma Zehra Turan, Metehan Cebeci ve Hüseyin Alperen Dündar altın madalya kazanan isimler oldu. Bu başarıyla birlikte sporcular, Denizli'de yapılacak olan finallere katılma hakkını elde etti.

13.02.2024 16:57  Güncelleme: 16:57
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Nevşehir'de düzenlenen "yıldızlar judo grup müsabakasına" Sivas'ı temsilen katılan sporcular 6 altın madalya kazandı.

Nevşehir'de düzenlenen "Yıldızlar judo grup müsabakaları" sona erdi. Sivas'ı temsilen müsabakaya katılan 8 genç sporcu kıyasıya mücadele etti ve 6 ayrı sıklette şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Sporculardan Milana Aktaş 36 kiloda, Uğur Efe Yılmaz 34 kiloda, Oğuzhan Kulaksız 42 kiloda, Fatıma Zehra Turan 44 kiloda, Metehan Cebeci 46 kiloda ve Hüseyin Alperen Dündar 50 kiloda altın madalya kazanan isimler oldu. Başarılı sporcular bu dereceyle birlikte Denizli'de yapılacak olan finallere katılma hakkını elde ettiler. - SİVAS

Kaynak: İHA

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