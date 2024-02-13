Sivaslı sporcular Nevşehir\'de altın madalyalar kazandı

Spor

Nevşehir'de düzenlenen "yıldızlar judo grup müsabakasına" Sivas'ı temsilen katılan sporcular 6 altın madalya kazandı.

Nevşehir'de düzenlenen "Yıldızlar judo grup müsabakaları" sona erdi. Sivas'ı temsilen müsabakaya katılan 8 genç sporcu kıyasıya mücadele etti ve 6 ayrı sıklette şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Sporculardan Milana Aktaş 36 kiloda, Uğur Efe Yılmaz 34 kiloda, Oğuzhan Kulaksız 42 kiloda, Fatıma Zehra Turan 44 kiloda, Metehan Cebeci 46 kiloda ve Hüseyin Alperen Dündar 50 kiloda altın madalya kazanan isimler oldu. Başarılı sporcular bu dereceyle birlikte Denizli'de yapılacak olan finallere katılma hakkını elde ettiler. - SİVAS