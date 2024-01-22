 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivaslı Sporcular Ordu'da Judo Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivaslı Sporcular Ordu'da Judo Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı

Ordu'da düzenlenen Liseler Arası Türkiye Judo Şampiyonası'nda Sivas'ı temsilen katılan sporcular, farklı kilolarda derece elde ederek toplamda 5 madalya kazandılar. Begümnaz Doğruyol ve Rümeysa Hatice Kılıçkaya Türkiye Şampiyonu olurken, Yusuf Kulaksız ikinci, Aleyna Tutuş üçüncü, Furkan Salih Gül ise beşinci oldu. Elif Zehra Ağkaya ise yedinci olarak turnuvayı tamamladı.

Sivaslı Sporcular Ordu\'da Judo Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı
22.01.2024 - 17:59,
Abone Ol

Ordu'da gerçekleştirilen Liseler Arası Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular, kente 5 madalya ile dönmeyi başardı.

Ordu'da düzenlenen "Liseler Arası Türkiye Judo Şampiyonası" sona erdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç judocular, kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalarda ter döktü.

Sivas'ı temsilen müsabakalara katılan sporcular farklı kilolarda derece elde etmeyi başardılar. Begümnaz Doğruyol, 48 kiloda Türkiye Şampiyonu, Rümeysa Hatice Kılıçkaya ise 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Yusuf Kulaksız, 73 kiloda, Aleyna Tutuş da 70 kiloda Türkiye ikincisi olarak başarılı bir performans sergiledi. 50 kiloda mücadele eden Furkan Salih Gül, Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Arda Manaz da 50 kiloda Türkiye beşincisi oldu. Elif Zehra Ağkaya ise 50 kiloda Türkiye yedincisi olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın ardından genç Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcuları tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Sivas, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivaslı Sporcular Ordu'da Judo Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sivaslı Sporcular Ordu'da Judo Şampiyonasında 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement