Sivasspor 0 - Beşiktaş 1: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Sivasspor 0 - Beşiktaş 1: İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

08.02.2025 20:44
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- Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussammy'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

43. dakikada Masuaku'nun pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+4. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluşan Fernandes şutunda top kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Turgunbayev dk. 38), Moutoussammy, Tolga Ciğerci (Bieganski dk. 38), Charisis, Simic, Manaj, Efkan Bekiroğlu

Yedekler: Nikolic, Pritchard, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Mehmet Talha Şeker

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Mario, Muçi, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Emirhan Topçu (dk.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor 0 - Beşiktaş 1: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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