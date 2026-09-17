Sivasspor, 1967\'deki tribün olaylarında ölen 43 taraftarı kabirleri başında andı

Sivasspor, 1967 yılında Kayseri'de oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olaylarında hayatını kaybeden taraftarları kabirleri başında andı.

Türk futbol tarihinin üzücü olaylarından 17 Eylül 1967 tarihinde 2. Lig Beyaz Grup'ta Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde çıkan olaylar sonucu hayatını kaybeden 43 kişi unutulmadı. Yaşanan elim olayın 59. yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 taraftar dualarla anıldı. Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Sönmez, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, yardımcı antrenör Ziya Erdal, futbolcular Yusuf Cihat Çelik ve Murat Paluli ile eski futbolcu Selahattin Elbay, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan kabirleri ziyaret etti.

Heyet, hayatını kaybeden taraftarların yanı sıra eski kulüp başkanı Osman Seçilmiş'in kabrini de ziyaret ederek dua etti.

O dönem Sivasspor forması giyen Selahattin Elbay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Elbay, "59 yıl önce Kayseri'de oynanan maçta Sivasspor'un şerefli formasını giyen, şu anda Sivas'ta yaşamını sürdüren tek futbolcuyum. O maçtaki olayları tekrar acıyı kanatmamak lazım. Dünya futbol tarihine kara bir leke olarak geçti o maç. Orada rahmetli olanlara Allah'tan rahmet dileyelim. Sporda şiddetin önlenmesi en iyi unsurdur. Zaten 2011 yılında 6222 sayılı Sporda Şiddeti Önleme Yasası çıktı. Ondan sonra olaylar biraz daha hafifledi diyelim. Sporda şiddetin önlenmesi; taraftarın, futbolcuların, yöneticilerin, herkesin centilmenlik içerisinde bu mücadeleyi sürdürmesi en büyük temennimiz. O maçtan sonra Kayseri ile Sivas arasındaki her türlü sosyal, ekonomik alanda sıkıntılar oldu. Neyse ki onlar da 15 yıl sonra iki takım barıştı, Ankara'da dostluk maçı yapıldı. Şu anda Kayseri ile Sivas dostluğu devam ediyor, gayet güzel. Birlik, beraberlik, centilmenlik, sevgi saygının ön planda olması lazım. O maçta Sivasspor'un şerefli formasını giyen takım arkadaşlarımdan da rahmetli olanlar var. İki kişi kaldık, biri de benim. Onlara da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ailelerinin başı sağ olsun, sabırlar diliyorum. Sivasspor'umuza da bundan sonraki maçlarda gönülden başarılar diliyorum" dedi.

İsmet Taşdemir: "Çok üzücü bir olay"

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise olayın çok üzücü olduğunu vurgulayarak, "O gün sahadaki kaptanımız Selahattin Elbay anlattı olayı. O anı da yaşadık biz, bizlere o anları da anlattı. Çok üzücü bir olay. Ben de bir insan olarak hiçbir 3 puanın hiçbir candan kıymetli olmadığını düşünenlerdenim. Spor; futbol, basketbol, sporun bütün dalları tamamıyla dostluk ve ahlak üzerine kurulu ve yapılıyor olması gerekiyor. Bir yarış var her yerde, her alanda. Bu yarışı en doğru biçimde, en centilmen biçimde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben tekrar aynı şeyi söyleyeceğim; hiçbir 3 puan, hiçbir candan kıymetli değil. Gencecik kardeşlerimiz maalesef maç seyretmeye gittiğinde hayatlarını yitirdiler. Önemli olan şey, bu saatten sonra vahim bir olay yaşanmış, bitmiş. Ondan sonraki süreçte centilmenlik, dostluk, iki çok güzide şehrin, yan yana olan şehrin tekrardan dostluklarına kaldığı yerden devam etmeleri önemli. Her ne kadar eskisi kadar olmasa da yine bir hüzün kaplasa da özellikle Sivas camiasını... Ama neticesinde baktığınızda spor, dostluk, kardeşliktir. Bu şekilde bağlı kalarak yolumuza devam etmeye çalışacağız. Hayatını kaybeden bütün taraftarlarımıza canı gönülden rahmet diliyorum. Hocamın dediği gibi, o dönemde sahada olup, Sivasspor'un formasını terleten, ebediyete göç etmiş futbolcularımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah centilmenlikten uzaklaşmadan, başarı dolu yıllar Sivasspor'u bekler" diye konuştu.