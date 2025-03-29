Sivasspor 2-1 Adana Demirspor: İlk Yarının Sonucu - Son Dakika
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Sivasspor 2-1 Adana Demirspor: İlk Yarının Sonucu

Sivasspor 2-1 Adana Demirspor: İlk Yarının Sonucu

Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

29.03.2025 14:39
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tayfun Aydoğan Ali Yavuz Kol'a orta açtı. Topun gelişine vuruş yapan Ali Yavuz Kol, topu sağ direğin yanından dışarı gönderdi.

13. dakikada topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu ceza sahasındaki Manaj'a aktardı. Göğsü ile topu kontrol eden Manaj, kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada sol kanattan yapılan ortayı Bekir Böke ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Rodrigues pasını Manaj'a aktardı. Sağ ayağıyla vuruş yapan Manaj, topu filelerle buluşturdu. 2-0

25. dakikada sol kanatta topu kontrol eden Uğur Çiftçi, pasını Manaj'a aktardı. Topu düzelterek sert bir vuruş yapan Manaj, savunmayı geçemedi, top kornere çıktı.

35. dakikada Adana Demirspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Salih Kavrazlı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Şener, Seyfettin Ünal

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussammy, Charisis, Bekir Böke, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Rey Manaj

Yedekler: Nikolic, Pritchard, Menig, Emre Gökay, Simic, Alaaddin Okumuş, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Turgunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okankurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Bünyamin Balat, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ozan Demirbağ (Yusuf Barasi dk. 30)

Yedekler: Murat Eser, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak, Fougeu, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Rey Manaj (dk.13 ve 17) (Sivasspor), Salih Kavrazlı (dk.35) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Charisis (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor 2-1 Adana Demirspor: İlk Yarının Sonucu - Son Dakika

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