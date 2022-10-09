Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor - Son Dakika
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Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor

09.10.2022 11:52
Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor

DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçta 3 puan hasretini sona erdirmek istiyor.

DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçta 3 puan hasretini sona erdirmek istiyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 4 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, galibiyet hasretine Başakşehir karşısında son vermek istiyor.

Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Leke James, Ahmed Musa ve Ziya Erdal ise bu maçta forma giyemeyecek.

29. randevu

Medipol Başakşehir ile Sivasspor, yarın oynanacak olan maçla birlikte 29. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 28 maçta Sivasspor 7, Başakşehir ise 12 galibiyet elde ederken 9 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 30 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir ise 37 gol kaydetti. Kırmızı-beyazlı takım Süper Final Avrupa Grubu müsabakasında da Başakşehir ile 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi. Oynanan 2 karşılaşma İstanbul temsilcisinin galibiyetleri ile sona erdi. Sivasspor ve Başakşehir son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaştı ve maç 0-0 tamamlandı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Sivasspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 3 puanla tanışmak istiyor - Son Dakika

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