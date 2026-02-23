Sivasspor 4-1 Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Sakaryaspor ile karşılaştı. Müsabaka 4-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı
6. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Manaj, pasını Ethemi'ye aktardı. Sağ köşeye sert vuruş yapan Ethemi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
16. dakikada Sivasspor köşe vuruşu kazandı. Kale sahası içerisinde topu önünde bulan Appindangoye'nin vuruşu kaleciden sekti. Seken topa sert vuruş yapan Okan Erdoğan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0
20. dakikada Ceza sahası önünde topla buluşan Charisis, topu sol kanattaki Ethemi'ye aktardı. Meşin yuvarlağı sağına çekerek uzak köşeye sert vuruş yapan Ethemi, fileleri sarstı. 3-0
26. dakikada Sakaryaspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin, ortasını kale sahasına yaptı. Savunmadan çıkan Salih Dursun, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-1
45+1. dakikada hakeme yoğun itirazda bulunan Caner Erkin, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
90. dakikada sol kanattan Ermihan'ın ortasında Avramovski'nin şutu kaleci Szumski'den döndü. Seken topu Rey Manaj filelerle buluşturdu. 4-1
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Cihat Çelik (Daniel Avramovski dk. 85), Malle (Okoronkwo dk.46), Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 74), Charisis, Ethemi, Manaj
Yedekler: Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Badji, Bekir Göke, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Savaş Ala
Yardımcı Antrenör: İsmet Taşdemir
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Salih Dursun(Arif Kocaman dk.46), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Emre Demir dk. 63), Vukovic, Soro (Emrecan Terzi dk. 46), Pena (Fofana dk. 64), Kwabena, Melih Bostan (Poyraz Efe Yıldırım dk. 46)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolinski, Kerem Şen, Haydar Karataş, Serkan Yavuz
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Ethemi (dk. 6 ve 20), Okay Erdoğan (dk. 16), Rey Manaj (dk. 90+2) (Sivasspor), Salih Dursun (dk. 26)
Kırmızı kartlar: Caner Erkin (dk. 45+1) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Salih Dursun, Vokovic, Emrecan Terzi (Sakaryaspor), Appindangoye, Charisis (Sivasspor) - SİVAS
