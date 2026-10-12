Sivasspor, 6 sakatla yarın Bandırmaspor'a deplasmanda konuk oluyor

Sivasspor, 6 sakatla yarın Bandırmaspor'a deplasmanda konuk oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak; mücadele Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılarda 6 sakat oyuncu bulunurken Sivasspor 11, Bandırmaspor 13 puanla karşılaşmaya çıkıyor.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Bandırmaspor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Okan Erdoğan ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.
Bandırmaspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.
Kaynak: AA
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