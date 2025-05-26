Sivasspor'a FIFA'dan 3 Dönem Transfer Yasağı

FIFA, Süper Lig'e veda eden Sivasspor 'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda geçen hafta alınan sonuçların ardından küme düşmesi kesinleşen Sivasspor'a FIFA'dan ceza geldi. FIFA'dan yapılan resmi açıklamada kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği ifade edildi. Kulüpten alınan bilgide de cezanın geçici olduğu ve ödeme yapılınca cezanın kalkacağı belirtildi.