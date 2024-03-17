Sivasspor, Adana Demirspor\'a mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü

Göztepe, deplasmanda başarılı bir performans sergiliyor

Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Göztepe, iç sahada 14 maçta 27 puan toplarken, deplasmanda 13 müsabaka oynamasına rağmen 29 puanla daha başarılı bir performans sergiledi. Ligde 27. haftayı 56 puanla 2. sırada geçen Göztepe, lider Eyüpspor'un 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekip, bu haftaki maçlarını tamamlayan Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un 11'er puan önünde yer alıyor. İlk 2 takımın doğrun Süper Lig vizesi alacağı ligde Göztepe'nin diğer takipçileri Sakaryaspor, Bodrum FK ve Boluspor, 27. hafta maçlarına bugün çıkacak. Geride kalan 27 haftanın 14'ünü iç sahada, 13'ünü ise deplasmanda oynayan İzmir temsilcisi, iç sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 27 puan topladı. Göztepe, ligin en başarılı ekibi konumundaki deplasman maçlarında ise 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 29 puana ulaştı. Lige verilecek aradan sonra 3 Nisan Çarşamba günü Kocaelispor deplasmanında puan arayacak Göztepe, daha sonra sırasıyla Erzurumspor FK, Tuzlaspor (D), Bitexen Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile karşılaşacak.