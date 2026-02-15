Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Ligde dün oynanan İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Sivasspor, yarınki antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor, 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Sivasspor Adana Demirspor Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?