Sivasspor, Amed ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından rondo ve atletik koşu yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla noktaladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.