Spor

Sivasspor, Amed ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

20.08.2025 19:56
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşma için antrenmanlara devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından rondo ve atletik koşu yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla noktaladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Sivasspor, Amed ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor
