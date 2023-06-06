Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor kozlarını paylaştı.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa, Kayserispor'un golünü ise 18'de Anthony Uzodimma kaydetti.
Kayserispor 47 puanla ligi 9. sırada tamamladı. 41 puandaki Sivasspor'un ise sıralaması oynanacak diğer maçların ardından belli olacak.
Son Dakika › Spor › Son maçta birlik beraberlik! Sivasspor ve Kayserispor kaydeş payı yaptı - Son Dakika