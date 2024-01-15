Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de dün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra dar alan oyun, pas çalışmaları ve yarım saha çift kale maç yaptı.

Samsunspor maçında 90 dakika oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü 18 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS