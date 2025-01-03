Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün 2. antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor Antalya Kampında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?