Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 devirerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 devirerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenen Ekenler Beton Sivasspor, bu sezonki ilk galibiyetini alarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, ligin 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenen Ekenler Beton Sivasspor, ligde 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak geçen sezon ligin 37. haftasında sahasında Alagöz Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 6 lig maçında galip gelemedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 38. haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.

Bu sezon lige evinde Esenler Erokspor ile golsüz berabere kalarak başlayan Sivas temsilcisi, 2. haftada ise deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

Ligin 3. haftasında sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 4. haftada deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup oldu, 5. hafta ise iç sahada Mardin 1969 ile 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin 6. haftasında dün deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek hem bu sezonun ilk galibiyetini aldı hem de 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 devirerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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