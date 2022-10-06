Sivasspor-Ballkani maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Ballkani maçından notlar

06.10.2022 20:02
Sivasspor-Ballkani maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, takımının Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Appindangoye, Keita ve Robin Yalçın'ın yerine, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve Charisis'e şans verdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal, Leke James, Kader Keita, Samba Camara ve Ahmed Musa sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

allkani'de ise sakatlığı devam eden Hoxha karşılaşmada forma giyemedi.

Maç öncesinde Endonezya'da futbol müsabakasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

YORUMLAR
500
Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Rıza Çalımbay Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Rıza Çalımbay Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı'
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Rıza Çalımbay, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Ballkani maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:28 ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 00:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor-Ballkani maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement