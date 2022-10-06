Rıza Çalımbay, takımının Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Appindangoye, Keita ve Robin Yalçın'ın yerine, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve Charisis'e şans verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor-Ballkani maçından notlar - Son Dakika

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