Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanı hazırlıklarına pas ve taktik çalışarak başladı

Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanı hazırlıklarına pas ve taktik çalışarak başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışıldı, Pendikspor maçında süre alan oyuncular yenilenme antrenmanı yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.
Ligde dün oynanan Pendikspor maçında süre alan oyuncular, yenilenme antrenmanı yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bandırmaspor 13 Ekim Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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