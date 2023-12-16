- Sivasspor, Başakşehir maçına iddialı hazırlanıyor
SİVAS - Sivasspor, Trendyol 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman eğitsel oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
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