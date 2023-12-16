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Sivasspor, Başakşehir maçına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir maçına iddialı hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda eğitsel oyun, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Başakşehir maçına iddialı hazırlanıyor
16.12.2023 - 23:11,
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- Sivasspor, Başakşehir maçına iddialı hazırlanıyor

SİVAS - Sivasspor, Trendyol 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman eğitsel oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İHA
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