Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları, çıkış koşuları ve taktik maç yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Maç, 12 Mayıs Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.

10.05.2024 20:01
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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 6'ya 3 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çıkış koşuları, taktik maç ve orta şut çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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