Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, takımını tebrik etti

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Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, Kayserispor maçının ardından takımını tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor'da Kulüp Başkanı Bahattin Eken, Kayserispor maçının ardından takımını da tebrik etti. Kişisel sosyal medya hesabının yanı sıra Sivasspor'un hesaplarından da yayınlanan mesajda Eken şunları kaydetti:

"Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz! Sahada gösterdiğiniz azim ve kararlılık, Sivasspor'un ruhunu ve gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu anlamlı galibiyette emeği geçen teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve her zaman yanımızda olan büyük taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. Sivasspor ailesi olarak, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Birlikte nice zaferlere!" - SİVAS