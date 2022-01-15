Sivasspor beraberliğe "abone" oldu

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 21 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligde 21 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.

Bu periyotta 28 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer beraberlikle Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor takip etti.