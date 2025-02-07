Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
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