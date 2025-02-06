Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleriyle başladı. Yiğidolar, daha sonra taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS