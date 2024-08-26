Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Eyüpspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yiğidolar, yarın basına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

26.08.2024 20:14
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Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Eyüpspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Eyüpspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından dayanıklılık çalışmaları ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar yarım saha maçla günü tamamladı.

Yiğidolar, yarın basına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile Sivasspor, 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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